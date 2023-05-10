ضحايا مجزرة غزة يرتفعون إلى 19 شهيدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد أربعة فلسطينيين جدد أمس جراء غارات إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع عدد شهداء المجزرة إلى 19 شهيدا، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وأفاد مسعفون باستشهاد شابين وإصابة ثالث بجروح خطيرة جراء غارة إسرائيلية على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وقبل ذلك بوقت قصير تم الإعلان عن انتشال جثة شاب قضى في غارة إسرائيلية على شمال قطاع غزة إلى جانب عدد من الإصابات، وظهر شهيد فلسطيني متأثرا بجراحه وأصيب أخر بجروح خطيرة في هجمات مدفعية للجيش الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة.

ويرتفع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى 19 شهيدا، بينهم أربعة أطفال وأربع سيدات في سلسلة غارات إسرائيلية بدأت باغتيال ثلاثة من قادة الجناح العسكري لحركة الجهاد «سرايا القدس» في قطاع غزة.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية على مواقع تابعة لفصائل فلسطينية مسلحة وأراض زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وعرض الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو لغارات جوية قال «إنها استهدفت مواقع ومنصات إطلاق قذائف صاروخية تحت أرضية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة».

في المقابل أطلق نشطاء فلسطينيون من غزة رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل فيما دوت صافرات إنذار في مدينة عسقلان والبلدات المحاذية للقطاع، وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 100 قذيفة صاروخية جرى إطلاقها من قطاع غزة على إسرائيل بما في ذلك محيط مدينة تل أبيب.

وقالت مصادر محلية وشهود عيان في غزة «إن دوي انفجارات متتالية تم سماعها جراء تصدي القبة الحديدية الدفاعية لرشقات متتالية من القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل».

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق القذائف،. فيما قالت حركة حماس إن الضربات الصاروخية تأتي في سياق الرد الموحد على «مجازر» إسرائيل.

كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن إطلاق القذائف يندرج في إطار الردود الفلسطينية الموحدة، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن التوتر الحاصل.