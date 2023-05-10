نبض السعودية يدشن جراحات القلب المفتوح بالمكلا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن برنامج «نبض السعودية» التطوعي الثاني إحدى مبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، جراحات القلب بمدينة المكلا في محافظة حضرموت، والذي يستمر حتى 13 مايو الحالي. وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 4 عمليات قلب مفتوح للأطفال، و9 عمليات قسطرة علاجية، وعملية قسطرة تشخيصية تكللت جميعها بالنجاح، حيث يأتي المشروع في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال المركز للقطاع الطبي في اليمن.

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