ألمانيا تحظر 3 جمعيات تمول حزب الله

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بدوره، أكد وزير الداخلية، حسبما نقلت وكالة فرانس برس، أن «الذين يدعمون الإرهاب لن يكونوا بأمان في ألمانيا.. لن يجدوا ملاذا هادئا في بلدنا». وأضاف بأن «عمليات تفتيش» تجري في «ولايات عدة» ألمانية بالتزامن مع هذا الحظر.
وفيما أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن هذه العمليات تُنفذ خصوصا في ولايات «هامبورع وبريمن وهسن وساكسونيا السفلى ورينانيا شمال فستفاليا وشليسفيغ هولشتاين»، فقد سبق لألمانيا ومجمل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن صنفت الجناح العسكري لحزب الله منظمة إرهابية.
ومن الدول الأوروبية الأخرى التي حظرت حزب الله بالكامل: (النمسا، هولندا، ألمانيا، إستونيا، جمهورية التشيك، سلوفينيا). كذلك شهد البرلمان الأسترالي تحركات استهدفت دفع السلطات في كانبيرا لتصنيف الحزب بكل مؤسساته على قائمة الإرهاب في البلاد.
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