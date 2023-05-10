الحوثي يخطف 40 يمنيا من أبناء السوادية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شنت جماعة الحوثي حملة دهم واختطافات واسعة طالت العشرات من المواطنين بمديرية السوادية، محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأكد مصدر محلي أن ميليشيات مدججة بعشرات آليات والعربات العسكرية، دهمت قرية بيت الخضر واختطفت قرابة 40 مواطنا من أبناء المنطقة، عقب أيام من حملة مماثلة في مديرية الشرية بالمحافظة ذاتها.

ورصدت منظمات حقوقية محلية قرابة 400 انتهاك ارتكبتها الجماعة بحق المدنيين في محافظة البيضاء خلال العام الماضي، توزعت بين القتل والاختطاف والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحجز ومصادرة 21 منزلا لشخصيات اجتماعية وسياسية مناهضة لمشروعها الطائفي، إلى جانب التهديد ومنع التنقل، وغيرها من الانتهاكات التي تتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومواثيق الأمم المتحدة.

من جانب آخر، شب حريق في مخيم المطار «بن عبود» وسط مدينة مأرب، شرق اليمن، والتهم 12 مسكنا للنازحين، بعد أيام من حريق مماثل في المخيم ذاته. وأكدت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب (حكومية)، إن المساكن التي التهمها الحريق مكونة من «خيام قماشية وأعواد الخشب».

وأضافت بأن الحادثة جاءت بعد أيام من حريق مماثل في المخيم ذاته، أدى إلى احتراق إحدى الخيام، ووفاة طفلة وجرح اثنتين من أخواتها، وناشدت الوحدة، في بيانها، السلطات المحلية، والمنظمات الدولية والإنسانية، بالنظر إلى ما يعانونه بعد أن أصبح أطفالهم مهددين بالموت في أية لحظة. وقالوا «إن الحرائق تحدث بشكل متكرر نتيجة عدم وجود المأوى الملائم، وإن الخيام التي يسكنونها ضعيفة ومهترئة». وبلغ عدد الحرائق، منذ يناير 2023، وفقا للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في مأرب، 60 حريقا، أدت إلى وفاة 3 نازحين، وإصابة 17 آخرين.

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