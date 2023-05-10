50 طنا من تمور السعودية هدية للجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة للجزائر المتضمنة 50 طنا من التمور.

وقام بتسليمها نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.