50 طنا من تمور السعودية هدية للجزائر

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وقام بتسليمها نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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