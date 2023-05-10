اخبار العالم

50 طنا من تمور السعودية هدية للجزائر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 50 طنا من تمور هدية للجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة للجزائر المتضمنة 50 طنا من التمور.

وقام بتسليمها نيابة عن المركز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله البصيري، لرئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي، بحضور فريق من المركز، وذلك في مقر السفارة بالجزائر العاصمة.

وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

كانت هذه تفاصيل خبر 50 طنا من تمور السعودية هدية للجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا