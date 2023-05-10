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«الخارجية» تعلن نقاط إجلاء المصريين الراغبين في العودة من السودان

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الشارقة - اميمة ياسر -   

دعت وزارة الخارجية المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر للتوجه إلى نقطتي الإجلاء بمعبري "قسطل" و"أرقين"

وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتى إلحاقاً بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب
وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

١- 01281943599 .
٢- 01283176894 .
٣- 01283176866.
٤- 01283176900.
٥- 01283176913.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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