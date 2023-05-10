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تحذير دولي من عواقب إطالة النزاع في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير الصيني: "إطالة الحرب لن تؤدي سوى إلى المزيد من الصعوبات، ومن الضروري التوصل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت وإنهاء القتال".

كما حثّ، تشين، على تسوية النزاع الأوكراني عبر الطرق السياسية لإحلال الأمن المستدام في أوروبا.


وأكد أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية يتمثل في المساعدة على إطلاق مفاوضات السلام.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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