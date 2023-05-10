انت الان تتابع خبر تحذير دولي من عواقب إطالة النزاع في أوكرانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير الصيني: "إطالة الحرب لن تؤدي سوى إلى المزيد من الصعوبات، ومن الضروري التوصل لوقف إطلاق النار في أقرب وقت وإنهاء القتال".

كما حثّ، تشين، على تسوية النزاع الأوكراني عبر الطرق السياسية لإحلال الأمن المستدام في أوروبا.



وأكد أن موقف الصين من الأزمة الأوكرانية يتمثل في المساعدة على إطلاق مفاوضات السلام.