انت الان تتابع خبر تصل لـ 25 مليوناً.. وجبة سلف جديدة لهذه الفئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصرف في بيان، ورد لـ الخليج 365، أنه "تم صرف دفعة جديدة من سلف الحشد التي تبدا من ٥ ملايين ولغاية ٢٥ مليوناً"، مشيرا الى ان "رفع السلف تم عن طريق البطاقات الالكترونية اسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد ان باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقاً".



ولفت البيان الى ان "المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون اصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات".

