انت الان تتابع خبر الحلبوسي يبحث مع رئيسي الرقابة المالية والنزاهة آلية عمل المؤسستين الرقابيتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الحلبوسي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير، ورئيسَ هيئة النزاهة حيدر حنون، في لقاءين منفصلين، وبحضور رئيس لجنة النزاهة النيابية زياد الجنابي".



وبحث اللقاء "آلية عمل المؤسستين الرقابيتين، والاطلاع على سير الأعمال فيهما، والتأكيد على ضرورة تفعيل وتعزيز دورهما، وتكثيف الجهود؛ للحفاظ على المال العام، مع التأكيد على توفير الدعم والإمكانيات اللازمة لنجاح عمل هذه المؤسسات".

