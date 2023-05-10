بعد الجهود المصرية.. وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت مصادر مصرية مطلعة، أن الجهود المصرية نجحت فى وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بحسب قناة "إكسترا نيوز".

وفي وقت سابق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق الفصائل الفلسطينية في غزة لصواريخ على تل أبيب حيث تم اعتراض ثلاثة منها، مشيرة إلى تعطل حركة الطائرات بمطار بن جوريون بعد إطلاق الصواريخ.

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، الأربعاء، إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وردت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، على الغارات الإسرائيلية التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع متفرقة في قطاع غزة، فيما أكدت المقاومة الفلسطينية في تصريح مقتضب أنها لم تبدأ بعد، ودوت صفارات الإنذار في جميع المناطق في جنوب إسرائيل وتحديدا المستوطنات المحاذية وحتى تل أبيب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتقاء 15 شهيدًا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، واصابة 22 مواطن بجراح مختلفة من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، جراء العدوان الإسرائيلي.