افتتاح مشاريع تنموية بدعم وتمويل سعودي في اليمن

افتتحت في العاصمة المؤقتة عدن حزمة من المشاريع التنموية المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن 229 مشروعا ومبادرة تنموية، بحضور رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ووفد سعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر.

ووضع العليمي حجر أساس المرحلة الثالثة لمشروع مطار عدن، إضافة إلى تدشين المرحلتين الأولى والثانية لمشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، فيما تم افتتاح مستشفى عدن العام ومركز القلب الذي سيخدم نصف مليون مستفيد سنوياً.