في رسالة خطية.. الملك سلمان يدعو سلطان عُمان للمشاركة في القمة العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية إلى أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبد الله بن سعود العنزي، خلال استقبال نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عُمان أسعد بن طارق آل سعيد، له في مكتبه اليوم.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.