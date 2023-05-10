ثالث طائرات الجسر الإغاثي السعودي تغادر إلى السودان

غادرت اليوم الطائرة السعودية الثالثة ضمن الجسر الجوي الذي تسيره المملكة للسودان، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وتحمل الطائرة على متنها مساعدات غذائية ومواد إيوائية وطبية، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



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