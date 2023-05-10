خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لأمير قطر

بعث خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت دعوته للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستعقد في المملكة في شهر مايو الجاري.

وقام بتسليم الرسالة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، خلال استقبال أمير دولة قطر له بمكتبه في الديوان الأميري اليوم.