ارتفاع شهداء العدوان المتواصل على غزة إلى 19 شهيدا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد شهداء اليوم ارتفع إلى أربعة، وأن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على التوالي ارتفعت إلى 19 شهيدًا، وعشرات الجرحى، بعضهم جروحه بالغة الخطورة.
وفي ذات السياق، أفادت مصادر فلسطينية أن عشرة فلسطينيين على الأقل أصيبوا بجروح مختلفة، في غارات عنيفة استهدفت مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، وأن دمارًا كبيرًا لحق بعشرات المنازل، جراء الغارات الجوية الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.
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