رافينيا يكسر حاجز الصمت ويحسم جدل رحيله عن برشلونة

ونشر حساب برازيلي متخصص في كرة القدم عبر إنستجرام، ما يفيد بأن رافينيا وافق على سماع العروض بشأن رحيله عن البارسا.

ولم يترك رافينيا، الوافد من ليدز يونايتد في صيف 2022، المجال للمزيد من الشائعات، وقرر الرد بنفسه.



وعلق رافينيا على هذا المنشور، قائلا "أخبار مزيفة.. من شارك في هذه الأخبار، ليس على دراية جيدة أو غير محترف".

وارتبط اسم رافينيا بالرحيل عن برشلونة في صيف العام الحالي 2023، في ظل اهتمام أندية البريميرليج وخاصة نيوكاسل وتشيلسي بالحصول على خدماته.

في الوقت نفسه، يستهدف برشلونة، بيع بعض لاعبيه في الميركاتو الصيفي المقبل، للهبوط بفاتورة الرواتب.

