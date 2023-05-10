انت الان تتابع خبر مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس.. هذا ما تتضمنه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رعى اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد وبلدية باريس، وقعها عن الجانب العراقي أمين العاصمة عمار موسى، وعن الجانب الفرنسي، عمدة باريس آن هيدالغو".ونقل البيان عن السوداني قوله، إن "توقيع هذه المذكرة يأتي في إطار علاقات التعاون بين العراق وفرنسا، من أجل العمل على إظهار جمال بغداد بما تمتلكه من تاريخ وتراث، مشدداً على عزم الحكومة على تنفيذ المشاريع التي تُبرز أهمية العراق الحضارية ومكانته".

وتتضمن مذكرة التفاهم، وفق البيان، "تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وفقاً للمصالح المتبادلة والقوانين المعمول بها في فرنسا والعراق، كما تنطوي على تبادل الخبرات في الجانب الخدمي، الذي يشمل المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات والطاقة والتخطيط الحضري، فضلاً عن البرامج المتعلقة بالثقافة والسياحة والتراث الثقافي والحضري للمدينتين، وكذلك التعاون في ميدان إدارة البيئة والاستدامة والحفاظ عليهما".

