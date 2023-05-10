عمدة باريس لرئيس الجمهورية: العراق استعاد دوره المحوري في المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، عمدة باريس آن هيدالغو والوفد المرافق لها، بحضور السفير الفرنسي لدى العراق ايريك شوفالييه".

وأكد الرئيس أن "العراق مر لفترة طويلة في الماضي بظروف معقدة من حروب وعنف حيث سخرت موارد البلد لمواجهة هذه التحديات"، مشيرا إلى أن "الوضع أفضل بكثير ومع تطورات إيجابية في ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل من أجل توفير الخدمات للمواطنين وتأهيل البنى التحتية في كافة المجالات مثل المستشفيات والطرق والمدارس".

ودعا عمدة باريس إلى "زيارة مبنى المتحف العراقي وكذلك مدينة الموصل وغيرها من المدن للاطلاع على الأوضاع الآمنة والمستقرة والحياة الطبيعية لسكانها".

وفي السياق ذاته تحدث رئيس الجمهورية عن "وضع النازحين وأهل سنجار والمعاناة الكبيرة التي تواجههم في حياتهم، مؤكداً أهمية إنهاء هذا الملف وإعادة المواطنين النازحين إلى مناطقهم السكنية بعد توفير الأجواء المناسبة لهم".

من جانبها أكدت هيدالغو أن "العراق استعاد دوره المحوري في المنطقة، معربة عن تطلّع فرنسا وإدارة مدينة باريس لتعزيز التعاون والارتقاء بالخطط المستقبلية".

