شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تدين الهجوم قرب الكنيس اليهودي في جنوب تونس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم قرب من كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة جنوب تونس، وأسفر عن عدد من الضحايا.

وأكدت سفيرة الإمارات لدى تونس الدكتورة إيمان السلامي في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.



وأشادت بيقظة وكفاءة الحكومة التونسية في التعامل مع هذه الأوضاع، معربة عن خالص تعازيها إلى الحكومة التونسية وشعبها الشقيق ومواساتها لأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء.