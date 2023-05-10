شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيلينسكي يندد بالقيود الأوروبية "غير المقبولة" و"القاسية" على صادرات الحبوب الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بالقيود الأوروبية "غير المقبولة" و"القاسية" على صادرات الحبوب الأوكرانية، خلال مؤتمر صحافي في كييف مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وفي ما يتعلق بذخيرة المدفعية، شكر زيلينسكي فون دير لايين على القرار الأوروبي القاضي بتزويد بلاده "مليون قذيفة" لكنه شدّد على ضرورة تسليمها بسرعة أكبر.



وقال: "نحن في أمس الحاجة إليها في ساحة المعركة".



وبالنسبة إلى الحبوب الأوكرانية قال زيلينسكي: "كل القيود على صادراتنا غير مقبولة بتاتًا الآن لأنها تعزّز قدرات المعتدي" الروسي، داعيًا بروكسل إلى "إلغائها في أسرع وقت ممكن".



واعتبر ان هذه الاجراءات "حمائية مشددة بل حتى قاسية".



من جهتها، قالت فون دير لايين: "الأولوية العاجلة الآن هي نقل الحبوب بطريقة شفافة وبأقل سعر ممكن من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".



وأضافت "هذا الأمر يتطلب تعاونًا وثيقًا للغاية من مختلف الأطراف المعنية" معلنة إنشاء "منصة تنسيق".



وفي سياق متصل، قال وزير الزراعة الأوكراني إن بلاده تملك طرقًا بديلة لنقل الحبوب إذا لم يُمدد اتفاق للتصدير الآمن للحبوب عبر موانئ البحر الأسود إلى ما بعد 18 مايو (أيار)، وإن أوكرانيا لن تعتبر ذلك "احتمالًا مروعًا".



وهددت موسكو بالانسحاب من الاتفاق في 18 مايو (أيار) ما لم تُلب قائمة من المطالب لإزالة العقبات أمام تصدير الحبوب والأسمدة الروسية.



ونقلت وزارة الزراعة عن الوزير ميكولا سولسكي قوله في وقت متأخر من أمس الإثنين: "لا نتصور أي احتمال مروع لأسباب كثيرة. أظهر المزارعون والتجار الأوكرانيون أنهم يستطيعون فعل الكثير، ويمكن فتح طرق تصدير كثيرة".



وتُصدر أوكرانيا أيضا الحبوب عبر موانئ على نهر الدانوب.



من جانبها، أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 1،2 مليار دولار لتعزيز دفاعاتها الجوية وتزويدها بذخيرة مدفعية إضافية.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان إنها تواصل دعم كييف "من خلال الالتزام بقدرات مهمة على المدى القريب، مثل أنظمة الدفاع الجوي والذخائر، مع بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية للدفاع عن أراضيها وردع العدوان الروسي على المدى الطويل".



وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدة الجديدة، قائلًا عبر تويتر "إننا نقدر مؤشر التضامن مع أوكرانيا الذي جاء في يوم رمزي بالنسبة الينا - يوم أوروبا ويوم الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "معًا نتجه نحو نصر جديد".



وتشمل الحزمة أنظمة دفاع جوي وذخائر غير محددة، إضافة إلى معدات لتحقيق تكامل بين الأنظمة الغربية والمعدات الأوكرانية الحالية وغالبيتها سوفياتية الصنع.