شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مريم المهيري تعلن انضمام الإمارات رسميًا إلى "مبادرة التطور الزراعي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، رسميًا انضمام الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة والتي تسعى بشكل أساسي إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية واعتمادًا لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

و أشارت المهيري خلال جلسة لوزراء المناخ ضمن قمة "الابتكار الزراعي للمناخ" المقامة حاليًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أهمية التعاون والتقدم في مواجهة تغير المناخ.

وقالت المهيري: "يسر الإمارات أن تعلن انضمامها رسميًا إلى مبادرة التطور الزراعي، إدراكًا منها لتوافقها الكبير مع أهداف مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، إذ يشكل كلاهما منصة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات والتجارب ما يدعم مساعينا لتطوير قطاع الزراعة وإزالة الكربون من مختلف عملياته، مع ضمان تعزيز إنتاجنا الزراعي في المستقبل".

وتهدف "مبادرة التطور الزراعي" التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف للمناخ COP26 في غلاسكو، إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبيةً واعتمادًا لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وستسهم مشاركة الإمارات في المبادرة بتعزيز مستوى التعاون الدولي وتسريع وتيرة انتشار التقنيات النظيفة وخفض التكاليف في القطاع الزراعي.