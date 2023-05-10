شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى ناعيا الراحل محمود بكرى: قامة وطنية وصاحب فكر تنويرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعى المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، وفاة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، واصفا أياه بالقامة الوطنية، وصاحب فكر تنويري وله مكانة كبيرة لدي الجميع.

وتقدم النائب حازم الجندي بخالص العزاء لشقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، داعيا الله أن يتغمـد الراحـل بواسـع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.