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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة النائب الراحل محمود بكرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، بعد فترة علاج تخطت الـ 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم.
وكشفت أسرة الراحل عن وصيته الأخيرة والتي دعا فيه أهله ومحبيه بأن يتم دفن جثماته بمسقط رأسه ببلدته "المعنا - بندر قنا".
وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى المعادى العسكرى.
محمود بكرى
وُلد بمحافظة قنا بمركز المعنّا
تخرج فى جامعة القاهرة وبدأ حياته فى العمل محررا بالأهرام
عمل محررا فى العديد من الصحف والمجلات
عمل رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع فى عام 2015
رئيس مجلس أمناء مؤسسة محبى مصر للثقافة والتنمية
عمل أيضا رئيس تحرير ببرنامج حقائق وأسرار
تم انتخابه عضواً بمجلس الشيوخ فى عام 2020 عن القائمة الوطنية
توفى بعد معاناة استمرت 70 يوما مع المرض
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