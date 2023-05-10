انت الان تتابع خبر ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية واعتقال صاحبه في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز مركز شرطة نفط النجف الأشرف، والفوج الأول التابعين للواء شرطة الطاقة السادس بالتنسيق مع شعبة الاستخبارات، ضبطت وكرا لتهريب المشتقات النفطية، والقبض على متهم كان متواجداً داخل الوكر".



وأضافت انه "تم ضبط عجلة نوع "كنتر" تحمل (20) برميلا سعة 220 لترا، وعثرت ايضا على (12) خزانا حديديا كبير الحجم، جميعها معبأة بمنتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية".

وأشارت الى ان "المتهم تم ايداعه في التوقيف وحجز العجلة مع المضبوطات تمهيداً لاستكمال الاجراءات التحقيقية وعرضها على القضاء المختص وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".

