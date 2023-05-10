انت الان تتابع خبر طقس العراق حتى بداية الأسبوع المقبل.. عواصف ترابية وارتفاع بدرجات الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "غداً الخميس سيكون الطقس في المنطقتي الوسطى والجنوبية غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي وأحيانا غائم، درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "يوم الجمعة القادم سيكون الطقس في المنطقتي الشمالية والوسطى صحو يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئي واحياناً غائم، أما المنطقة الجنوبية فالطقس غائم جزئي، درجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشارت إلى، أن "طقس يوم السبت القادم، سيكون صحو مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، درجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق في المنطقتي الوسطى والشمالية، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأوضحت، أن "الحالة الجوية ليوم الأحد القادم سيكون الطقس صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".