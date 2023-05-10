انت الان تتابع خبر ماسك يكشف عن ميزات جديدة في تويتر: مكالمات هاتفية ورسائل مشفرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب ماسك في تغريدة على "تويتر": "قريبا الدردشة الصوتية والمرئية من حسابك على المنصة إلى أي شخص على هذه المنصة ستكون متاحة، وستتمكن من التحدث إلى الأشخاص في أي مكان في العالم دون منحهم رقم هاتفك".وهذه الميزة، ستجعل "تويتر" يمشي على خطى المواقع الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل "فيسبوك" و"إنستغرام" والتي لديها ميزات مشابهة.

وقال ماسك إن نسخة من الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداء من اليوم الأربعاء، لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم تشفير المكالمات.

هذا وأعلن "تويتر" هذا الأسبوع أنه سيبدأ عملية إزالة وأرشفة الحسابات التي كانت غير نشطة لعدة سنوات.