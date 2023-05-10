شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير محمد العرابي: أهل أسوان يستضيفون الأشقاء من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية إن الفترة التي مرت على السودان خلال الأيام الماضية لم تشهدها الخرطوم من قبل، وهي تعتبر جرح غائر للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية السودانية.



وأوضح "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الثلاثاء، أن هناك أمور تم هدمها بطريقة غريبة جدًا على الشعب السوداني الشقيق الذي يتمتع بأفق سياسي واسع جدًا، لافتا إلى أن الشعب السوداني متدين ومسيس في نفس الوقت وهو أمر جيد.



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم للهلال الأحمر المصري مساعدات والتجمعات الأوروبية مثل الاتحاد الأوروبي يحاول تقديم مساعداته إلى مؤسسات داخل الدولة المصرية، واصفا أهل أسوان بأنهم أبطال لأنهم يدشنون مبادرات غير مسبوقة لاستضافة الاشقاء من السودان ولا ينتظرون مساعدة من أحد.



وشدد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على ضرورة مساندة، المجتمع الدولي مصر لأنها تستضيف أعداد كبيرة من السودانيين النازحين.