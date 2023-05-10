شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ ناعيا النائب الراحل محمود بكرى: كان عضواً بارزاً ورجلاً وطنياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب، الكاتب الصحفى محمود بكرى والذي وافته المنية اليوم معرباً عن عميق حزنه وخالص عزائه لأسرة النائب الراحل وذويه ومحبيه مؤكداً ان الفقيد كان عضواً بارزاً ورجلاً وطنياً ورمزاً من رموز الصحافة المصرية والعربية، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته.

وكان محمود بكري عضو مجلس الشيوخ.توفي بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة.