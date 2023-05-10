شكرا لقرائتكم خبر عن مدة شغل "عمدة البلد" 5 سنوات تجدد تلقائيا بشروط.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون "العمد والمشايخ" أن تكون مدة العمدية 5 سنوات، تجدد تلقائيا لكن بشروط، ونصت المادة الرابعة من القانون علي :"تكون مدة شغل العمدية أو الشياخة فى المحافظات والمناطق المشار إليها فى المـادة الأولى لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيًا ، ما لم يفقد العمدة أو الشيخ شرط من الشروط المنصوص عليها فى المـادة (الثانية) من هذا القرار ؛ أو يتخذ ضده قرار تأديبى أو إدارى بمعرفة اللجنة المشكلة وفقًا للمادة الثالثة من هذا القرار .

وحدد قانون العمد والمشايخ، 6 شروط يجب أن تتوافر لكل من يعين في منصب العمدة أو شيخ البلد، ونصت المادة الثانية من قانون العمد والمشايخ، علي :"يشترط فيمن يُعين عمدة أو شيخًا فى المحافظات:"

1- أن يكون مصريًا لأبوين مصريين من غير طريق التجنس .

2 - أن يكون حسن السمعة وغير محروم من مباشرة حقوقه السياسية أو موقوف حقه فيها .

3 - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بوظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو وحدات الإدارة المحلية بحكم أو بقرار تأديبى أو إدارى .

4 - ألا يقل السن يوم فتح باب الترشح عن (٢٥) سنة .

5 - أن يجيد القراءة والكتابة .

6 - أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بدائرة المنطقة المرشح لها .