شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تفتح اليوم ملف مشروعات الصرف الصحى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة بشأن مياه الشرب والصرف الصحى ومواعيد الانتهاء من المحطات العالقة والجارى العمل فيها من فترة طويلة، وإدراج بعضها فى الخطة الاستثمارية الجديدة.

وتناقش اللجنة موضوعات طلبات الإحاطة الـمقدمة من:

1- النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن:

• عدم استكمال محطة الصرف الصحي بقرية الحجايزة _ السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية.

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية بقريتي (البيضاء- ظفر) مركز تمي الأمديد – بمحافظة الدقهلية.

• عدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بالوحدة المحلية (بقرية البلامون وكفر الروك) مركز السنبلاوين – بمحافظة الدقهلية.

2- النائبة ميرفت عـــازر، بشأن عدم توفير وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة ميت غمر-بمحافظة الدقهلية، رغم وجود قطع أراض غير مستغلة تتبع وزارة الآثار.

3- النائب/محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن أسباب تأخر تنفيذ السحارة لمرور الصرف الصحي لمركز ومدينة الجمالية- بمحافظة الدقهلية.

4- النائب مكــرم رضــوان، بشأن عدم إقامة مبنى جديد لخدمة العملاء بفرع شركة مياه الشرب بمدينة بنى عبيد - بمحافظة الدقهلية.

5- النائب محمد بهجت الصـن، بشأن طرح عدد (1032) وحدة إسكان اجتماعي في إعلانين متتاليين بمركزي أرمنت والقرنة بقرية الضبعية بمحافظة الأقصر ولم يتقدم أحد لاختلاف التمويل من خمسة آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه.

6- النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن:

• توفير الاعتماد المالي اللازم لإدراج نجع قبيصي ونجع السلخانة بطريق الطليحات، ضمن مشروع الصرف الصحي- مركز طهطا-بمحافظة سوهاج.

• عدم ربط شبكات بعض القرى بمركز طهطا- بمحافظة سوهاج على قرية شطورة وإمداد تلك القرى بمياه الشرب.

7- النائب باسم عبدالمحسن حجازي، بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ.