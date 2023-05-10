الدفاع السعودية تعلن عن استمرار عمليات إجلاء المواطنين من السودان

أعلنت وزارة الدفاع السعودية،، إن القوات الجوية نفذت 6 رحلات إجلاء منذ بدء عمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة، وقاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي تستقبل 26 رحلة.

وأوضحت الوزارة السعودية، أمس في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "تويتر" أن القوات الجوية أجلت من السودان 530 شخصا -بينهم سعوديون- ينتمون لـ 23 دولة.

وأضافت أن الدفاع السعودية: رحلات الإجلاء الأجنبية من السودان إلى جدة نقلت 2889 شخصا ينتمون لـ 6 دول، وهي الهند وباكستان والسودان وإندونيسيا والمغرب وكوريا الجنوبية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن عمليات الإجلاء تأتي إنفاذا لتوجيهات القيادة ، مشيرة إلى انه ""استمرارا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم إلى أماكن آمنة".