برلماني يؤكد أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لتهدئة الأوضاع في السودان

أكد النائب المصري طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لتهدئة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة، والحفاظ على مقدرات شعبها.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية ، إنه منذ اليوم الأول للأزمة ومصر تتابع بحرص شديد ما يحدث في السودان، وتسعى جاهدة إلى تهدئة الأوضاع هناك، مضيفا: "الدولة المصرية تتعامل بحرفية عالية وجدية تامة مع ملف الأزمة السودانية".

وثمن جهود مصر في إجلاء المواطنين المصريين من السودان وعودتهم إلى أرض الوطن، قائلاً: "مصر لا تنسى أبنائها، وتوفر لهم الحماية اللازمة سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه".

واختتم الناظر: "إن تجنب الفتنة، ووقف إطلاق النار.. ضرورة قصوى لعودة الاستقرار مجددًا إلى الشارع السوداني"، مطالبًا الأشقاء هناك باللجوء إلى الحوار، والتشاور، واستئناف العملية السياسية.. للخروج من النفق المظلم، وإنقاذ بلادهم من الفوضى والخراب.