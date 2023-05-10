انت الان تتابع خبر صلاح الدين.. شاب يدهس والدته إثر خلاف على سحب "الموبايل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - محليات

اقدم شاب على دهس والدته بالسيارة، اليوم الثلاثاء، وارداها جثة هامدة إثر خلاف على جهاز موبايل في مدينة سامراء بصلاح الدين.