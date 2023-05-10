شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة المصرية: الرئيس السيسي وجه برفع الاستعداد الصحي للعائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ بداية الأزمة السودانية وهناك توجيه من الرئيس السيسى تتعلق برفع درجة الإستعداد الصحى لاستقبال العائدين من السودان، لافتا إلى أن الوزارة تتحرك على مجموعة من العوامل الأساسية فى التعامل مع الوضع الصحى.



وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تعمل على رفع درجة الإستعداد القصوى والجاهزية بجميع منافذ الدخشول، وتطبيق جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية المقررة، لافتا إلى أن أكثر المنافذ التى تلقت دعما أكبر هى معبرى قسطل وأرقين وموقف شاحنات أو سيارات كركر.





أوضح حسام عبد الغفار إنه على المستوى الطبى العلاجى، تم زيادة عدد العيادات من 5 إلى 10 عيادات وعدد الطواقم الطبية العاملة بالمنافذ، ورفع درجة الإستعداد بالمستشفيات، أبو سميل وأسوان وجامعة أسوان وحميات أسوان والصداقة، وتوفير الأدوية والمستلزمات وعيادات للدعم النفسى.