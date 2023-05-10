شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أحمد موسى يكشف تحرك مصري قوي بالتعاون مع جنوب السودان وتشاد لوقف إطلاق النار بالخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الإعلامي المصري أحمد موسى، إن هناك تحرك مصري قوي للسعي لوقف إطلاق النار بالسودان.

وأضاف "موسى" خلال حلقة خاصة من جوبا عاصمة جنوب السودان ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الثلاثاء، "جنوب السودان بلد جميلة كلها أشجار والخضرة والزرع ده بلد النيل".

وتابع "هناك تعاون كبير من البلدين وقام السفير سامح شكري وزير الخارجية بتسليم رئيس جنوب السودان رسالة من الرئيس السيسي وفي نفس الوقت استقبل الرئيس السيسي المستشار الأمني لرئيس جنوب السودان للتنسيق بشأن الأزمة السودانية".

واستطرد "سيكون هناك تحرك مهم بين مصر وجنوب السودان وتشاد ولا سيما أن الأوضاع في السودان تؤثر على مصر وجنوب السودان"، مؤكدًا أن العلاقات مع جنوب السودان ممتدة حتى كير منذ سنوات طويلة حتى قبل الاستقلال والرئيس وجه بـ 400 منحة سنويًا للتعليم في مصر.

وأردف "مصر الدولة رقم 1 على مستوى القارة الإفريقية وتساهم بخبراتها في العديد من القطاعات بجنوب السودان وتقوم بإنشاء مدارس للتعليم الفني بجنوب السودان وهناك زيارات متبادلة بين الرئيس السيسي وسيلفا كير خلال الفترات الأخيرة".

وأكد أن علاقة مصر بجنوب السودان هي علاقات إستراتيجية وتم توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي وارتفاعها خلال وجود الرئيس السيسي هنا قبل 3 سنوات من الآن.