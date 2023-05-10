سامح شكري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة بالسودان

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مباحثاته مع وزير خارجية السودان تضمنت التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة والعمل من خلال رعاية الشعب السوداني في هذه الأوقات العصبية.



وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الجنوب سوداني، الثلاثاء، أن كلا من مصر وجنوب السودان يتحملان مسئولية خاصة باعتبارهم شركاء رئيسيين للسودان ولهم اتصال مباشر مع كافة الأطياف السودانية، ويعملان سويًا من اجل تحقيق الاستقرار في السودان والمنطقة بصفة عامة.



وتابع وزير الخارجية أنه تلقى من رئيس جنوب السودان، رؤيته والاتصالات التي أجرها خلال المرحلة الماضية مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والاتصالات التي تمت مع العديد من القادة في المنطقة، وسوف ينقل للرئيس السيسي، ما حمله به من تقدير وتقييم، مشددًا على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين البلدين.

