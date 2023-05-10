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المرة الأولى منذ 20 عاماً.. الريال يحقق رقماً "مميزاً" بدوري الابطال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455579-638192923594133487.jpg

2023-05-10 | 07:10

المرة الأولى منذ 20 عاماً.. الريال يحقق رقماً "مميزاً" بدوري الابطال

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الخليج 365 – رياضة

حقق رقما مميزا، خلال مواجهة مانشستر سيتي، بذهاب نصف نهائي .

وسجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 36.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد سجل هدفا بعد تسديدة واحدة فقط في الشوط الأول بمباراة في دوري الأبطال، لأول مرة منذ موسم (2003-2004)


وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد، قبل أن يسجل دي بروين التعادل للسيتي في الدقيقة 67.
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