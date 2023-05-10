شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى النائب محمود بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الكاتب الصحفي محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية اليوم .

وتتقدم التنسيقية بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، منذ قليل، بمستشفى المعادي العسكري.

وقال مصطفى بكرى في تغريدة نشرها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ. الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخي العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".