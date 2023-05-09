شكرا لقرائتكم خبر اعتقال عمران خان داخل المحكمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت قوات الشرطة الباكستانية القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان أمس، في خطوة من شأنها تأجيج الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.

وقال مساعد خان المقرب ووزير الإعلام السابق فؤاد شودري «اعتقل عمران خان».

وألقي القبض على خان بمقر المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة على خلفية طلب الإفراج عنه بكفالة.

وقال مسؤول أمني: «تم اعتقال خان في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها».

يشار إلى أن البرلمان الباكستاني عزل خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018، بعد انتخابات متنازع عليها.