اعتقال عمران خان داخل المحكمة

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وقال مساعد خان المقرب ووزير الإعلام السابق فؤاد شودري «اعتقل عمران خان».
وألقي القبض على خان بمقر المحكمة العليا في العاصمة إسلام أباد، حيث كان من المفترض أن يمثل أمام المحكمة على خلفية طلب الإفراج عنه بكفالة.
وقال مسؤول أمني: «تم اعتقال خان في واحدة من العديد من تهم الفساد التي يواجهها».
يشار إلى أن البرلمان الباكستاني عزل خان، الذي وصل إلى السلطة في 2018، بعد انتخابات متنازع عليها.
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