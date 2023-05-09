المملكة تطلق جسرها الإغاثي لتخفيف آلام السودانيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت المملكة طلائع جسرها الجوي الإغاثي للسودان، إذ سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض أمس، الطائرة الإغاثية الأولى متجهة إلى مطار بورتسودان الدولي بالسودان، إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليا.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن الجسر الإغاثي الذي انطلق أمس، سيقدم الإغاثة العاجلة للأشقاء السودانيين النازحين والمتضررين جراء الأحداث الأخيرة، وبين أن الطائرة الإغاثية الأولى تحمل على متنها سلالا غذائية ومواد إيوائية وطبية بوزن 10 أطنان، مؤكدا أن ذلك يجسد ما تتصف به القيادة الرشيدة من حس إنساني نبيل، وحرص كبير على مساعدة الأشقاء والأصدقاء في جميع أنحاء العالم، عملا بما يقتضيه النهج القويم الذي دأبت عليه المملكة منذ نشأتها.

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الملكية أنها نفذت 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة، حملت 530 شخصا منذ بداية عملية الإجلاء، وقالت إنها أجلت سعوديين ومواطنين ينتمون إلى 23 دولة عبر طائرات القوات الجوية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، فيما بلغت عدد الرحلات الأجنبية القادمة من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، 26 رحلة حملت على متنها 2889 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، هي: الهند، باكستان، السودان، إندونيسيا، المغرب، كوريا الجنوبية.

وغادرت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي 22 رحلة جوية أقلت على متنها 2558 شخصا، مشيرة إلى أن عمليات الإجلاء جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستمرارا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم إلى أماكن آمنة.

وتوالت الإشادات بالمبادرات السعودية والخليجية لإغاثة السودانيين، وثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي المبادرة الإنسانية النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» لصالح الشعب السوداني، لمساعدته في أزمته الراهنة.

وثمن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الدعم الإنساني المقدم من دولة الإمارات لصالح الشعب السوداني، الذي تمثل في 3 طائرات محملة بـ115 طنا من الإمدادات الطبية والإغاثية والإنسانية الطارئة للسودان.

على صعيد آخر، قالت منظمة الأمم المتحدة للهجرة إن عدد النازحين داخليا في السودان تضاعف خلال أسبوع، قائلة إن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا منذ منتصف أبريل الماضي، عندما اندلعت أعمال العنف.

وقال متحدث باسم المنظمة إنه ما زال من غير الواضح ما إذا كان المواطنون يتجهون نحو حدود البلاد، وحتى قبل وقوع أحدث أزمة، كان هناك 3.7 ملايين نازح داخل السودان.

وقالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، إن أكثر من 150 ألف شخص فروا إلى دول مجاورة من السودان بحلول الثامن من مايو الجاري، ويتضمن هذا الرقم مواطنين من السودان، إضافة إلى أشخاص من جنسيات أخرى لجؤوا إلى السودان.

المساعدات الخليجية للسودان

