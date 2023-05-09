البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا تستأنف عملها

أعلنت وزارة الخارجية استئناف البعثة السعودية عملها في سوريا. وصدر عن الوزارة بيان قالت فيه إن هذا القرار جاء انطلاقا من روابط الأخوة التي تجمع شعبي المملكة وسوريا، وحرصا على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وكذلك اخذا في الاعتبار القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية الذي انعقد في القاهرة بتاريخ 17 / 10 / 1444هـ الموافق 7 / 5 / 2023، القاضي باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والمواثيق والأعراف الدولية.



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