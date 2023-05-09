مليونا دولار دعم سعودي لبرنامج نداء الطوارئ لزلزال سوريا وتركيا

ويشمل البرنامج تأمين احتياجات المتضررين من الزلزال من تأمين المأوى، والغذاء، والمستلزمات المنزلية والطبية، وتقديم برامج التعافي ما بعد الأزمة من خدمات الصحة النفسية والجسدية وتأمين الحماية للفئات العاجزة.
وأكد الدكتور العويسي أن هذا البرنامج استجابة لنداءات الاستغاثة التي أطلقها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لدعم كل من الهلال الأحمر العربي السوري والهلال الأحمر التركي وقد خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي مبلغ 2 مليون دولار أمريكي بصفته مساهمة من الهيئة لدعم هذا البرنامج.
وبين أن تنفيذ البرنامج يأتي تأكيدًا على أهمية تضافر الجهود الدولية في دعم العمل الإنساني والإغاثي لمساعدة ضحايا الزلزال وتقديم الدعم المتكامل للمنكوبين والمتضررين.
وأوضح الدكتور العويسي أن المملكة ممثلة في هيئة الهلال الأحمر السعودي تحرص على الاستجابة لنداءات الاستغاثة التي يطلقها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشكل دوري، وقدمت منذ وقوع الزلزال المدمر بتركيا وسوريا مبلغًا تجاوز 750 ألف دولار أمريكي
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