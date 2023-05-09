بينهم 4 أطفال.. ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 15 شهيداً، من بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وأكثر من 22 جريحا بينهم 3 أطفال و7 سيدات، جراء القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف اليوم عدة مناطق سكنية في القطاع.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حارة الياسمينة بمدينة نابلس، وسط إطلاق نار كثيف تجاه الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الصحة وصول طفل مصاب بالصدر إلى مستشفى رفيديا الحكومي، نتيجة عدوان الاحتلال على المدينة، وصفت جراحه بالمستقرة.

وقامت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، باغتيال قادة من حركة الجهاد عبر قصف شقق سكنية في مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.

توعد بالرد

وكان داوود شهاب، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي أعلن، في وقت سابق، أن رد الفصائل الفلسطينية على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة سيكون "غير محدود"، وسيشمل كافة الفصائل الفلسطينية. وقال: "الرد الفلسطيني يعني أن الرد واحد، موحد باسم كل الشعب الفلسطيني".

وأفاد شهاب أنه لا توجد أي اتصالات مع وسطاء للتخفيف من قوة الرد على الهجوم الإسرائيلي، مضيفا أنه "لا وساطات من مصر أو أي جهة أخرى في الوقت الحالي، والحديث عن وساطات سابق لأوانه... العدو لا يحترم وساطات".