شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تطالب محافظ القاهرة استكمال الأعمال فى بيت الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين ، محافظ القاهرة إرسال خطاب لوزارة الشباب والرياضة بالموافقة على استكمال الأعمال في بيت شباب المنيل بالقاهرة لحين عمل التسوية الخاصة به.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرةً وذلك بحضور اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور أشرف البيجرمى وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالقادر مدير عام رئيس الادارة المركزية للهيئات الشبابية.

وأوضح النائب محمد لبيب، مقدم طلب الاحاطة بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرة، بأن هذا الطلب يناقش للمرة الثانية وهذا دليل علي أن هناك من لا يعرف قيمة بيوت الشباب وتسبب في عدم تجديد تخصيص أرض بيت شباب القاهرة لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية وفقاً لقانون رقم 7 لسنة 2020.

وأشار إلى أن عدم تجديد الرخصة يهدد الجمعية بالشطب من عضوية الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب والاضرار بسمعة مصر وبما يفتح الباب لضياع ممتلكات الهيئات الشبابية، لافتا الي ان المادة (82) من الدستور نصت علي " تكفل الدولة رعاية الشباب النشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

ومن جانبه شدد الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة علي مخاطبة مسئول المحافظة بأن يتم ارسال خطاب من المحافظة موجه لوزارة الشباب والرياضة للموافقة على استكمال الاعمال في بيت الشباب لحين عمل التسوية الخاصة ببيت الشباب.