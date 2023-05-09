شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب بتشكيل لجنة لإدراج الترع المغطاة فى برامج التجديد بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب ابراهيم الديب، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال، طلب الإحاطة الخاص بعدم إجراء أعمال الصيانه الدورية لتغطيات الترع بقرى مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية مما تسبب في ارتفاع ملوحه الاراضي الزراعية وانخفاض انتاجيتها وخاصة ترع (نوارة و الشهيدي).

وقال الديب خلال اجتماع اللجنة، إن عدم إجراء أعمال الصيانة الدورية لتغطيات الترع بقرى مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية تسبب فى ارتفاع ملوحة الأراضى وإنخفاض انتاجيتها مما يحمل الزراع بخسائر فادحة.

وأوضحت المهندسة أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية، أن التغطيات تتسبب فى أضرار جسيمة للأراضى الزراعية عند إنسدادها ويتم إسناد أعمال التطهير إلى مقاولين للتطهير.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلى وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الغربية لمعاينة الترع المتضررة من التغطيات والتعرف على أسباب إنسداد المواسير لإدراج الترع المغطاة فى برامج الإحلال والتجديد فى ضوء تحديد خطة لإحلال وتجديد الصرف المغطى بصورة شاملة وتوافر الاعتمادات المالية.

كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها الطلب المقدم من التائب ابراهيم الديب، بشان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد وصيانه الصرف الزراعي المغطى بالأراضي الزراعية بقري مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية، وأن عدم احلال وتجديد الصرف المغطى بمعظم الأراضي الزراعية يودي الى ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعى بالأراضي الزراعية بما يوثر في جودة الأراضي الزراعية والإنتاجية المحصولية.

وأوصت اللجنة تشكيل لجنة لمعاينة شبكات الصرف المغطى بالأراضى الزراعية بقرى مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية وتحديد مدى حاجتها إلى الإحلال والتجديد.

وناقشت اللجنة طلب الاحاطة الخاص بإنشاء بداله لربط نهاية ترعة بلقينا بترعة العامرية التابعتين لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية للتغلب على عدم توفر المياه بترعة العامرية خلال فصل الشتاء ووفرتها بترعة بلقينا والعكس خلال فصل الصيف، المقدم من النائب ابراهيم الديب.

وطالب مقدم طلب الإحاطة ضرورة إنشاء بداله لتحقيق التوازن فى مناسيب المياه فى ترعتى العامرية وبلقينا لزيادة المساحات المنزرعة بمركز المحلة الكبرى محافظة الغربية.

وقد أوضحت أمل حامد، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية، أن ترعة العامرية تستمد مياهها من ترعة المحلة بينما تستمد ترعة بلقينا من ترعة أبو وافية وهى من الترع التى يتم تأهيلها وجارى تأهيل ترعة بلقينا حيث يتم توزيع حصص مياه الرى بالترع وفقًا للمساحات المنزرعة.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلى وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الغربية لمعاينة ترعتى العامرية وبلقينا يوم الخميس المقبل لتحديد مدى الحاجة لإنشاء البداله لتوفير مياه الرى.