انت الان تتابع خبر قتلاه والقياه في البئر.. الكشف عن جريمة قتل في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة نينوى وبعد تشكيل فريق عمل من ضباط تحقيق اكفاء واخذ موافقات قاضي التحقيق المختص، تمكنت مديرية شرطة الكرامة في قيادة شرطة محافظة نينوى من كشف جريمة قتل أحد المواطنين والقبض على مرتكبيها وهم متهمين (اثنين)، بعد التعمق بالتحقيق مع المتهمين ومجابهتهم بالأدلة تم تدوين اقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا".وأضافت: "جاء باعترافاتهما ان أحدهما اقتاد المجني عليه بالتحايل الى بئر مهجور في منطقة (گوگجلي) شرقي مدينة الموصل وقام بالتعاون مع المتهم الثاني بدفعه والقائه في البئر المهجور".

وأشارت القيادة الى انه "تم توقيف المتهمين وفق المادة ٤٠٦ ق ع، وبعد اكمال مراحل التحقيق سيتم احالتهما الى المحكمة الجنائية المختصة لينالا جزائهما العادل".

