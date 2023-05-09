شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط لـ"النواب": الظروف الجيوسياسية أدت لتباطؤ الإصلاح الهيكلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ،أن الظروف الجيوسياسية أدت إلى تباطوء في الاصلاح الهيكلى موضحة أن الطرح التنافسي المنضبط يجرى خلال فترة لا تقل عن عام ، وذلك حتى لا يتم اهدار أي قيمة.

وأضافت أن الحكومة تستهدف الوصول للحوكمة والجودة في الطرح كما أن هناك خطة زمنية لاتمام هذا الطرح وليس هناك تأخير كما يتصور البعض وإنما تقوم الحكومة بضبط عملية الطرح وتفعيل الحياد التنافسى حتى نصل إلى النتائج المرجوة.

جاء ذلك اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

أضافت السعيد أن شركة "وطنية"، تسير في عملية الطرح بشكل متميز ولكن علينا أن نعى جيدا أن عملية الطرح تأخذ وقتها حتى يتم تحقيق أكبر استفادة للدولة وحتى يكون هناك طرح منضبط.

وقالت وزيرة التخطيط أن الحكومة جادة في تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.