وكتب حزب "تحريك إنصاف" في صحفته على "تويتر": "حان وقتك، يا شعب باكستان. كان خان دائما إلى جانبك، والآن حان الوقت للوقوف إلى جانبه".
وتم نشر هذه التغريدة في هاشتاق بعنوان #ReleaseImranKhan ("أطلقوا سراح عمران خان") ومع صورة تظهر لحظة اعتقال الزعيم السياسي كتب عليها "إضربوا في باكستان".
وأوقف خان، اليوم الثلاثاء، أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام آباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة السنة الماضية، ما تسبب بخروج تظاهرات منددة في مختلف أنحاء البلاد.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مناصري خان الذين كانوا يتظاهرون في كراتشي (جنوب) ولاهور (شرق). وأغلقت طرق قرب إسلام آباد وكذلك في مدينة بيشاور غرب العاصمة.
وقالت شرطة إسلام آباد على حسابها على تويتر "لقد تم توقيف عمران خان في قضية قدير تراست" في إشارة إلى قضية فساد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اعتقال عمران خان.. المعارضة الباكستانية تدعو للتظاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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