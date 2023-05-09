آل جابر في عدن.. تفاصيل لقاء الرئاسي اليمني بالسفير السعودي

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي، وعضو المجلس عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى الوضع على الساحة اليمنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة.

كما ناقشا جهود الوساطة السعودية لتجديد الهدنة، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ووقف إطلاق النار، وفرص التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجهود السعودية، استنادا إلى مبادرتها المبكرة لإحلال السلام في اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

كما أشاد بالمبادرات الإنسانية والإنمائية السعودية السخية عبر برامجها المختلفة وفي مقدمتها مركز الملك سلمان للإغاثة، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.