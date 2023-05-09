جاء ذلك في بيانين صادرين عن قوى "الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)"، و"الجبهة الثورية".
وأكدت قوى "الحرية والتغيير" في بيانها، دعمها للمباحثات المشتركة بين طرفيها في مدينة جدة وفق المبادرة السعودية الأمريكية وصولاً لوقف إطلاق النار وحل القضايا الخلافية عبر حل سياسي شامل.
بدورها أشادت "الجبهة الثورية" في بيانها، بمواقف ممثلي طرفي النزاع بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بمفاوضات جدة من حيث إقرارهما بتحمل مسؤولية رفع المعاناة عن كاهل المواطنين باتخاذ الإجراءات والترتيبات الأمنية اللازمة.
ودعت الجبهة الثورية التي تضم حركات مسلحة، الطرفين للالتزام الصارم بالهدنة المعلنة وعدم عرقلة تقديم المساعدات الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر أطراف سودانية تعلن دعمها لمحادثات جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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